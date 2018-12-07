Думская оппозиция оспорит пенсионную реформу в Конституционном суде

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













По мнению депутатов, спорный закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста Ярослав Чингаев / Ведомости

Депутаты трех фракций Государственной думы поставили подписи под запросом в Конституционный суд (КС), подготовленный КПРФ, в котором партия обжалует положения закона о повышении пенсионного возраста. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Для запроса в Конституционный суд в порядке абстрактного нормоконтроля (когда закон не был применен к кому-то непосредственно) требуется собрать под запросом подписи не менее 90 депутатов. Это означает, что в действующей Госдуме обращаться в КС оппозиционные фракции могут только сообща. Под запросом поставили подписи все без исключения члены фракций КПРФ (43 депутата) и «Справедливой России» (23 депутата), а также 32 из 39 представителей ЛДПР, знает Соловьев. По его словам, до конца дня запрос будет направлен в Конституционный суд.

По мнению депутатов, спорный закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, это ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости. Что противоречит статье 55 Конституции, которая провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В запросе отмечается, что на такую несогласованность обратил внимание общественности председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, анализируя раздающиеся призывы к кардинальным конституционным изменениям. В своей статье в «Российской газете» он отмечает, что «законодательные решения по пенсионной реформе объективно затрагивают очень широкий спектр социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны и, как показывают данные социологии, остро воспринимаются как несправедливые».