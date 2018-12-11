Титов предложил запретить обвинять бизнес в создании преступных групп
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Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предлагает ввести запрет на применение ст. 210 УК (создание и организация преступного сообщества, ОПС) в отношении предпринимателей. По его словам, такую инициативу он вынес на рассмотрение рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которую возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно.
«Мы считаем, что ее применение нужно ограничить отдельными статьями и запретить «прикреплять» к экономическим статьям УК и ст. 159 (предусматривает ответственность за мошенничество. – «Ведомости»)», – объяснил Титов. Он напомнил, что ст. 210 появилась в УК в 90-е гг., когда в стране развивалась мафия, но мафия – это не экономические преступления, а прежде всего преступления против личности, считает Титов. В последнее же время в ОПС все чаще обвиняют бизнесменов. Статья 210 фигурирует, в частности, в обвинении в отношении основных владельцев группы «Сумма» Магомеда и Зии Магомедовых.
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