Тема дня: Конфликт России и Украины в Черном море
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось
7 материалов по теме
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось 01:39ФСБ ранила украинских моряков. Возбуждено дело о нарушении госграницы
Порошенко поддержал введение военного положения на Украине 02:13
Российские пограничники применили оружие против военных кораблей Украины 01:09
Видео: ФСБ таранит украинский корабль. Видео 02:28
СМИ сообщили о направлении российских боевых самолетов в Керченский пролив 17:08
Все материалы по теме
Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Возмещение освободит от тюрьмы

Президентские поправки позволят чаще закрывать дела об экономических преступлениях

Путин внес в Госдуму очередной законопроект о смягчении ответственности для бизнеса
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, расширяющие перечень преступлений, по которым уголовные дела в сфере предпринимательской деятельности могут быть прекращены при возмещении ущерба, внесены президентом Владимиром Путиным в Госдуму. В законопроекте предлагается освобождать от ответственности по некоторым уголовным составам в сфере экономической деятельности, если человек впервые совершил преступление и возместил ущерб. В список включены преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенничеством в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования и компьютерной информации. Также после компенсации ущерба предлагается прекращать дела за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских прав, присвоение или растрату и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Законопроект расширяет перечень преступлений частно-публичного обвинения, когда по жалобе потерпевшего возбуждается дело. К ним предложено отнести преступления, затрагивающие интересы потерпевших, без ущерба интересам третьих лиц и государству. Это дела об уклонении от погашения кредиторской задолженности, уклонении от предоставления сведений о ценных бумагах, незаконном получении кредита, незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике