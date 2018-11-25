Президентские поправки позволят чаще закрывать дела об экономических преступлениях
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, расширяющие перечень преступлений, по которым уголовные дела в сфере предпринимательской деятельности могут быть прекращены при возмещении ущерба, внесены президентом Владимиром Путиным в Госдуму. В законопроекте предлагается освобождать от ответственности по некоторым уголовным составам в сфере экономической деятельности, если человек впервые совершил преступление и возместил ущерб. В список включены преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенничеством в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования и компьютерной информации. Также после компенсации ущерба предлагается прекращать дела за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских прав, присвоение или растрату и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Законопроект расширяет перечень преступлений частно-публичного обвинения, когда по жалобе потерпевшего возбуждается дело. К ним предложено отнести преступления, затрагивающие интересы потерпевших, без ущерба интересам третьих лиц и государству. Это дела об уклонении от погашения кредиторской задолженности, уклонении от предоставления сведений о ценных бумагах, незаконном получении кредита, незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}