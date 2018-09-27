Дознаватели могут получить доступ к банковской тайне

МВД хочет, чтобы их полномочия были расширены уже с 2019 года

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Доступ к банковским счетам уже давно относительно прост, говорит партнер Taxology Алексей Артюх Евгений Разумный / Ведомости

МВД хочет открыть дознавателям внесудебный доступ к банковской тайне. Уведомление о разработке таких поправок в закон «О банках и банковской деятельности» МВД опубликовало на сайте regulation.gov.ru. Если законопроект будет принят, информацию о банковских счетах и вкладах компаний, а также населения смогут получать не только следователи, но и дознаватели.

Сегодня внесудебный доступ к банковской тайне может получить только следователь с согласия руководителя следственного органа, говорится в уведомлении. Но и дознавателям нужна подобная информация, считает МВД: за семь месяцев 2018 г. у них в производстве находилось 25 944 уголовных дела о преступлениях, связанных с движением денег, за весь 2017 год – 47 037.