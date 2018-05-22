Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: Уголовное давление на бизнес не ослабевает
Борис Титов доложит президенту о 284 проблемах предпринимателей
Одной из главных тем доклада традиционно станет уголовное давление на бизнес
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С 2012 г. число возбужденных уголовных дел выросло более чем в 2 раза, при этом число приговоров – всего на 16%.
Максим Стулов / Ведомости
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложит Владимир Путину создать единый государственный реестр уголовных дел, передать расследование всех экономических преступлений одному правоохранительному органу и запретить возбуждение уголовных дел по нарушениям, связанным с неисполнением гражданско-правовых сделок, если они не признаны судом недействительными, мнимыми или притворными. Такие инициативы, как рассказал в понедельник журналистам сам бизнес-омбудсмен, содержатся в его ежегодном докладе президенту, который, как ожидается, на этой неделе будет передан главе государства.
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