Борис Титов подсчитал закрытые дела

Бизнес-омбудсмен Борис Титов Максим Стулов / Ведомости

В общем потоке обращений к уполномоченному по правам предпринимателей при президенте Борису Титову заметен резкий рост обращений по уголовной тематике, подсчитали в его аппарате. Цифры приведены в материалах очередного доклада уполномоченного, с которым удалось познакомиться «Ведомостям» (традиционно бизнес-омбудсмен в мае представляет его президенту).

Если в прошлом году доля таких обращений составляла 23,5% от общего числа, то к маю 2018 г. – уже 35,3%. В общей сложности с мая 2017 г. по май 2018 г. получено 3000 обращений по тематике уголовного преследования. По 15 обращениям удалось добиться прекращения дел на стадии следствия, в четырех случаях – переквалификации преступления, в 30 – изменения меры пресечения на менее строгую. В работе остается 880 обращений.

Семь дел пожаловавшихся Титову бизнесменов возвращено прокурору, еще по 30 приняты меры прокурорского реагирования. В четырех случаях удалось добиться изменения приговора и снижения наказания и еще в четырех – прекращения дела. Так, в июле прошлого года приговором Мосгорсуда был отпущен на свободу бизнесмен Сергей Полонский: предъявленное ему обвинение переквалифицировали на более легкую статью «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. А в феврале этого года суд отменил домашний арест владельцу онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину – он также в списке «подзащитных» бизнес-омбудсмена.

Количество обращений действительно возросло, подтверждает общественный уполномоченный при омбудсмене Александр Хуруджи: «Мы упростили механизм обращения, а СМИ начали показывать результаты нашей работы. Сейчас готовимся встретить новую волну обращений, так как запускаем систему "Стоп-арест 24" – этот механизм позволит предпринимателям получить правовую поддержку до момента задержания».

К системным успехам в деле защиты прав предпринимателей Титов относит результаты работы с Верховным судом (с учетом его предложений подготовлено постановление пленума о судебной практике по делам о мошенничестве, в котором Верховный суд напомнил о необходимости доказывать наличие предварительного умысла на хищение).

Еще одна правовая позиция уполномоченного заключалась в том, что руководитель организации или главбух не могут быть признаны причинителями вреда вследствие неуплаты налогов, пока не утрачена возможность взыскания суммы налога с организации. Она закреплена в постановлении Конституционного суда.

В административном направлении (15 500 обращений за год, из которых в работе осталось менее половины) одной из самых ощутимых проблем стало произвольное применение понятия «должная осмотрительность» в налоговых делах. После вмешательства уполномоченного ФНС дала уточняющие разъяснения по этому поводу, внесены регламентирующие изменения в Налоговый кодекс.

Права более 100 000 индивидуальных предпринимателей, по данным омбудсмена, затронули необоснованные требования по дополнительной уплате страховых взносов. В итоге ФНС разработала механизм возврата излишне уплаченных взносов, а также провела перерасчет задолженности для всех ИП. Десятки тысяч бизнесменов пострадали от блокировок счетов в связи с применением «антиотмывочного» закона. В ответ на обращение Титова Центробанк и Росфинмониторинг создали механизм реабилитации клиентов банков, попавших в черные списки.

Это были действительно очень болезненные для бизнеса вопросы, которые затрагивали многих, говорит Вадим Зарипов из «Пепеляев групп». С трактовкой налоговыми органами понятия «должная осмотрительность» бились не один год, вспоминает он. В марте прошлого года ФНС дала очень хорошее разъяснение, вот только принятые спустя несколько месяцев поправки в Налоговый кодекс во многом перечеркнули это достижение. В любом случае спорить один на один с государством – непростая задача. Омбудсмен – одна из немногочисленных госстуктур, ориентированных на интересы бизнеса. Поэтому, когда вступает Титов, расклад сил в полемике заметно меняется.

Часто получается, что мы делаем шаг вперед – а потом два шага назад, согласна руководитель Экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович: вроде бы добились замораживания кадастровой стоимости недвижимости на федеральном уровне, а ее взяли и разморозили на региональном. Заморозили общую налоговую нагрузку – тут же начали расти неналоговые сборы. Ситуация не изменится, пока государство принципиально не поменяет подход в проводимой экономической политике – рост несырьевого сектора, в том числе развитие малого и среднего бизнеса, должно стать абсолютным приоритетом, предупреждает она.