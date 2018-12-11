Члены Совета по правам человека вступились за своих и чужих

Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Совет о митингах и пытках

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Президент Владимир Путин, первый замглавы его администрации Сергей Кириенко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова (справа налево) узнали от членов СПЧ о тяготах и лишениях правозащитной службы Пресс-служба президента РФ

В связи с «новыми масштабными задачами» государства у президентского Совета по правам человека (СПЧ) появляется новая цель: следить, чтобы при решении задач экономического и технологического прорыва «не потерялся конкретный человек с его заботами и нуждами». Об этом Владимир Путин заявил во вторник на первом после плановой ротации заседании СПЧ.

В открытой части заседания никто из новых членов СПЧ слова не получил. Заседание проходило в день прощания с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой; Путин побывал на панихиде и открыл совет минутой молчания в память о ней. Председатель СПЧ Михаил Федотов рассказал, что Алексеева до последних минут диктовала поручения, и напомнил, что Путин так и не исполнил ее прошлогоднюю просьбу о восстановлении комиссии по помилованиям при президенте, расформированной в начале первого срока Путина. Президент пообещал изучить возможность модернизации действующего механизма помилования, при котором, по словам Федотова, в ряде регионов за 18 лет не было помиловано ни одного человека. Но прежнюю комиссию пришлось расформировать из-за претензий правоохранительных органов, добавил Путин: некоторых членов комиссии можно было привлекать к ответственности за лоббирование интересов осужденных.