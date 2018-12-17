Приморская аномалия: как жители Владивостока разделились в голосовании за кандидата Кремля

Любовь владивостокцев к Олегу Кожемяко (на фото) оказалась слишком разнонаправленной Владимир Смирнов / ТАСС

На воскресных выборах главы Приморского края, где победил врио губернатора Олег Кожемяко, обнаружились аномалии: в трех районах Владивостока за Кожемяко голосовало или менее 50%, или более 70% избирателей. Эксперты считают, что такие результаты можно объяснить лишь их искусственностью. В понедельник «Голос» направил в Центризбирком заявление с просьбой разобраться в этой ситуации.

Что случилось

«Ведомости» провели свой анализ данных с сайта приморского избиркома. По Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Владивостока на 39 участках Кожемяко получил от 30 до 50%, на 15 – более 70% и только на пяти – от 50,1 до 54%. В Первомайской ТИК 36 участков дали ему менее 50%, 20 – более 70% и лишь два – между этими цифрами. А по Первореченской ТИК на 39 участках Кожемяко набрал меньше 50%, на девяти – больше 70% и на трех – 50,1–70%. Именно на этих трех ТИК зарегистрировано наибольшее число избирателей. Правда, даже это не обеспечило Кожемяко результат на уровне средних по краю 62%: в трех районах он получил соответственно 50,5, 53,2 и 47,4% голосов.

В других районах Владивостока голоса разделились более ровно: так, по Советской ТИК 26 участков дали Кожемяко меньше 50%, 11 – больше 70% и 16 – от 50 до 70%.

Электоральный эксперт Александр Киреев также заметил, что на ряде участков Ленинской и Первореченской ТИК результаты всех кандидатов совпали до десятых долей процента. Так, в Ленинской ТИК на 13 участках у Кожемяко 70%, у Андрея Андрейченко – 24%, у Алексея Тимченко и Розы Чемерис – 2 и 1%. На выборах в Госдуму-2016 похожая ситуация была в Саратовской области, когда на сотне участков по 62,2% голосов получила «Единая Россия», региональный список которой возглавлял нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как объяснить

Электоральный эксперт Сергей Шпилькин вероятность таких совпадений считает «чрезвычайно малой»: «При свободном голосовании результаты имеют естественный разброс, который существенно больше той точности, с которой совпадают результаты на этих участках, причем по всем четырем кандидатам. Поэтому вероятность такого совпадения сильно меньше одной миллионной». По его мнению, это известная технология фальсификации, уже встречавшаяся на других выборах, просто разрыв между основной массой результатов и аномальными участками делает ее нагляднее.

«Голос» обеспокоен еще и нестандартной формой протоколов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), полученных с восьми участков Ленинского района, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. На всех этих участках Кожемяко набрал более 70%, тогда как там, где протоколы КОИБов стандартной формы, за него проголосовало от 42 до 54%, отмечает эксперт: «Объяснить это можно ошибкой в коде КОИБа, из-за которой он распечатывал протоколы с огрехами в форматировании. Второе объяснение – КОИБ дал одни данные, но были распечатаны вручную другие протоколы, поэтому и появились особенности в виде лишних пробелов и не тех букв. То есть человеческий фактор мог сработать там, где, по сути, должна была работать машина». Пока это лишь гипотеза, но она нуждается в проверке, подчеркивает Мельконьянц: «Нужно либо пересчитывать бюллетени в этих КОИБах, либо смотреть их код и сохраненные данные. Раньше была гарантия, что если стоит КОИБ, то вряд ли будут фальсификации».

Пока все похоже на то, что были напечатаны другие протоколы по готовому шаблону, согласен Шпилькин. В последнее время вопросы к КОИБам возникали неоднократно, вспоминает сопредседатель «Голоса» Аркадий Любарев, но заставить власти провести расследования по предыдущим сомнительным случаям не удавалось.

Чем оправдать

Член ЦИК Евгений Шевченко, находившийся во время выборов в Приморье, не видит странностей в таком разбросе результатов: «Во Владивостоке все районы настолько разные, что я не удивлен». По его мнению, это могло напрямую зависеть от того, где Кожемяко провел больше встреч с избирателями и смог решить больше вопросов: «Все люди одинаковые: хотят, чтобы их услышали и помогли. Кто этим больше занимается – тот и выигрывает». Возможность подделки протоколов КОИБов Шевченко тоже исключает: в составе всех комиссий присутствовали представители четырех парламентских партий, напоминает он. Было также огромное количество наблюдателей и повышенное внимание прессы: если на первых выборах в сентябре было аккредитовано 41 СМИ, то в этот раз уже 51, за ходом выборов следили около 300 журналистов, подчеркивает член ЦИК. «Голос» ранее отмечал, что 23 направления для независимых наблюдателей выдал лишь штаб Кожемяко, а со стороны КПРФ наблюдения не было.

Если будут какие-то нарушения, которые позволят сомневаться в результатах, то будут приняты меры, пообещала «Ведомостям» председатель приморского крайизбиркома Татьяна Гладких.

В сентябре в тех же ТИК аномалий не было: два лидера набирали по 30–40% голосов. Если бы разброс голосов существовал и тогда, то можно было бы думать, что это отражает реальные различия между избирателями, поясняет Любарев: «Например, в разных кварталах одного города живут люди разных социальных слоев. Но если тогда различий не было, а сейчас появились, то это безусловная аномалия». Она может объясняться тем, что на большом количестве участков фальсифицировать выборы трудно – значит, выбираются те, где есть проблемы с наблюдением или где избиркомы более зависимы, поясняет эксперт.

Синоптики знают, что раз в 100 лет погода вдруг бывает особенной, говорит политконсультант Леонид Давыдов: «Но всегда есть и человеческий фактор. Люди же не только голосовали, кто-то стоял и с другой стороны прилавка (считал голоса. – «Ведомости») – возможно, здесь вкрались какие-то особенности».

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