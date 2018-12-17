Кто порадуется победе Олега Кожемяко
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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выиграл повторные выборы главы края, набрав, по предварительным результатам, более 61% голосов. С одной стороны, он всего лишь присоединился к 18 действующим лидерам, победившим осенью на выборах в первом же туре. С другой – именно в Приморье, с которого, по сути, и начался «праздник непослушания» российских избирателей (его итогом стали победы оппозиционеров в трех регионах), сомневаться в победе кандидата власти было немало оснований. Порадоваться же приморскому успеху власти могут многие, хотя и по разным причинам.
Самому Кожемяко было крайне важно именно в родном Приморье подтвердить реноме одного из самых эффективных губернаторов, которого Кремль трижды отправлял спасать ситуацию туда, где предыдущие руководители уходили в результате форс-мажора. К тому же поражение могло бы отрицательно сказаться на его карьере, ведь в случае нового назначения в качестве варяга избиратели спасаемого региона вправе были бы задуматься: так ли уж хорош этот спасатель, если даже земляки его прокатили?
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