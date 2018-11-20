245 550 человек против муниципального фильтра
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Чуда не случилось. Андрей Ищенко, едва не ставший губернатором Приморского края, лишился шансов на участие в повторных выборах: как заявили в краевом избиркоме, он не проходит муниципальный фильтр. Это упрощает Москве задачу избрания губернатором врио Олега Кожемяко. Но тактическая победа создает стратегическую проблему: муниципальный фильтр будет в принципе невозможно представлять как способ отсеять не имеющих достаточной поддержки избирателей кандидатов – это фильтр на лояльность, и только.
Окончательное решение избирком примет в субботу, но его претензии уже известны: из 147 собранных Ищенко подписей муниципальных депутатов 11 двойных, т. е. отданных и за других кандидатов, они не могут быть засчитаны, а еще две поставлены не депутатами и потому недостоверны: не хватает шести подписей депутатов для регистрации. Вопросов к подписям избирателей (больше 8000 за Ищенко) у крайизбиркома нет.
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