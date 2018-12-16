Победа Олега Кожемяко в Приморье может оказаться пирровой для Кремля

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко победил в первом туре повторных выборов Юрий Смитюк / ТАСС

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко победил в первом туре повторных выборов, набрав, по предварительным данным, почти 62% голосов. Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко получил 25,2%, Алексей Тимченко (Партия роста) – 5,2%, Роза Чемерис (партия «За женщин России») – 3,8%.

Явка избирателей, по данным на 18.00 местного времени, составила 39,6% – на 13% больше, чем в первом туре выборов 9 сентября. Электоральный эксперт Сергей Шпилькин опубликовал в Facebоok свой анализ, придя к выводу, что самые заметные аномалии явки имели место в Артеме, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Находке. В сентябре коммунисты жаловались на переписывание протоколов именно в Артеме, Уссурийске и Находке. Обобщив данные с 1430 участков, Шпилькин оценил реальный результат Кожемяко в 46–47%, а явку – в 37%.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что повторные выборы в Приморье прошли «организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом», а избиратели голосовали активнее, чем в сентябре. Одно из редких нарушений – задержание во Владивостоке мужчины по подозрению в скупке голосов избирателей: он был оштрафован на 20 000 руб.

Эксперты «Голоса» посетовали на ослабленный контроль за выборами из-за отказа почти всех кандидатов в выдаче направлений независимым наблюдателям и отсутствия наблюдателей от КПРФ, которая осенью закрывала почти все участки. По словам координатора «Голоса» в Приморье Андрея Гусева, на 1500 участков был всего 21 независимый наблюдатель – «капля в море»: «Направления «Голосу» выдал только штаб Кожемяко, в основном наши наблюдатели были во Владивостоке, по одному – в Артеме и Находке. Остальные кандидаты сослались на стопроцентное покрытие [участков] наблюдателями, но это не так». Была мобилизация бюджетников, стало больше временных участков, отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Было ослабленное наблюдение, поэтому сложно говорить о количестве реальных нарушений. Контроль был слабый, и это было намеренно». Проблема этой кампании – в недопуске популярного кандидата, который по сути выиграл осенние выборы, добавляет Мельконьянц: «Это серьезный удар по репутации выборов и легитимности избранного кандидата».

9 сентября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 46,6%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,6% (Андрейченко занял 4-е место с 9,3%). Во втором туре 16 сентября на протяжении всего подсчета голосов лидировал Ищенко, но после обработки последнего процента протоколов вперед неожиданно вырвался Тарасенко. Кандидаты обвиняли друг друга в фальсификациях, а избирком Приморья отменил итоги выборов из-за невозможности установить волеизъявление избирателей. В конце сентября новым врио губернатора был назначен руководитель Сахалина Олег Кожемяко. Ищенко к повторным выборам не допустили: он лишился поддержки КПРФ и пошел самовыдвиженцем, но не преодолел муниципальный фильтр. Кожемяко в ходе кампании было разрешено «отстроиться» от Москвы, он критиковал многие федеральные инициативы.

Мобилизации как таковой не было, поскольку никто не хотел собирать лишних голосов, на явку сработало то, что для региона это четвертая кампания за год и народ был разогрет, говорит близкий к Кремлю политтехнолог Андрей Колядин, работавший в Приморье с оппонентами Кожемяко: «Понятно, что федеральный центр помогал Кожемяко, но он исполнял все данные обещания. Его конкурентов знали лучше, чем Ищенко на старте первых выборов. Они не были статистами, я работал с ними в ежедневном режиме. Всегда во время выборов есть межэлитные договоренности, и в данном случае соперники мордой в грязь не ложились». Есть риск, что модель этой кампании будут использовать и другие губернаторы, если почувствуют, что электоральная среда не откликается на их порывы, и это может привести к появлению идей суверенитета, допускает эксперт: «Но будет это или нет, пока не известно».

Кожемяко удалось достучаться до приморцев за счет ряда эффектных социальных проектов, активной работы с местным патриотизмом и демонстрации своей лоббистской эффективности, считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Это позволило поднять именно «лояльную явку», тем более что части населения уже хотелось завершить избирательный марафон». С другой стороны, протестная мобилизация оказалась в значимой степени размыта – и не только из-за отсутствия Ищенко, но еще и потому, что он не смог сформулировать для протестного избирателя внятной стратегии участия в повторных выборах, добавляет эксперт. По словам политолога Виталия Иванова, ради избрания Кожемяко федеральный ресурс был мобилизован в невиданном прежде объеме: «С 2012 г. ни на одну региональную кампанию не тратили столько сил и времени, хотя выбирали всего-навсего губернатора одной из 85 территорий. Очевидна несоразмерность затрат – «Жигули» купили по цене Bentley. Про кампании оппонентов Кожемяко говорить нечего из-за их отсутствия».

Учитывая статистику губернаторских выборов последних лет, при отсутствии реальных конкурентов это победа без блеска, считает политолог Александр Кынев: «Главная особенность кампании – недопуск Ищенко, который бы выборы выиграл. Победа Кожемяко стоила неадекватных затрат с точки зрения центра, причем не только финансовых, но и имиджевых». Основным элементом его кампании стал ярко выраженный регионализм, победу пытались обеспечить любой ценой, не очень отдавая себе отчет, что так центр дезавуировал основные методы своей региональной политики за последние 20 лет, подчеркивает эксперт: «Возникает вопрос: нужна ли была такая цена и каковы будут последствия с точки зрения ситуации в других регионах».

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко