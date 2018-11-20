Политика / Власть

Кремль ничего не придумал для выборов в Приморье

Протестного кандидата банально не зарегистрировал крайизбирком
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Краевой избирком Приморья отказал в регистрации на выборах губернатора Приморья (они пройдут 16 декабря) депутату законодательного собрания от фракции КПРФ Андрею Ищенко. Ищенко шел самовыдвиженцем, для регистрации нужно было собрать 140 подписей муниципальных депутатов из 26 районов. Он сдал 147, избирком забраковал 13 из них. В избиркоме также сообщили, что Ищенко не предоставил сведения об имуществе и неправильно указал свой статус в организации «Дети войны».

«Я этого ожидал: система пускает только своих. Чтобы выборы были легитимными, против политического тяжеловеса Олега Кожемяко надо выпускать достойных партнеров. Но на ринг против чемпиона мира по боксу выходят первоклашки», – цитирует Ищенко VL.ru.

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