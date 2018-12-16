Кандидат от Кремля побеждает на выборах губернатора Приморья

Кожемяко был назначен врио губернатора Приморья после отмены результатов сентябрьских выборов Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморском крае в 13.00 по московскому времени закрылись участки для голосования на повторных выборах губернатора, начался подсчет голосов. По данным ЦИК, после подсчета 75,91% голосов врио губернатора края самовыдвиженец Олег Кожемяко набирает 59,84%. За ним следует депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко (26,53%), затем - кандидат от Партии роста Алексей Тимченко (5,4%), на последнем месте депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис (3,95%).

Явка избирателей по данным на 18.00 по местному времени (11.00 мск) составила 39,57%, свидетельствуют данные избиркома Приморского края. Это на 13% больше аналогичного показателя на выборах 9 сентября.

Центризбирком отметил, что повторные выборы в Приморье прошли «организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом», а избиратели голосовали активнее, чем в сентябре. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко (его слова приводит «Интерфакс»). В свою очередь председатель региональной Общественной палаты Борис Ступницкий сообщил ТАСС, что во Владивостоке был задержан мужчина по подозрению в скупке голосов избирателей. В отношении него составили протокол и отправили в суд, добавил Ступницкий.

Электоральный эксперт Сергей Шпилькин опубликовал у себя в Facebоok разбор явки на 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00 часов по местному времени, сопоставив ее с явкой, которая была на выборах 16 сентября. По его данным, «на первое место по масштабу аномалии (явка превышает явку 16 сентября более чем на 15%, количество зарегистрированных избирателей - больше 300) выходит Артемовская городская ТИК (40 участков, почти 60 000 зарегистрированных избирателей), на втором месте - Уссурийская городская (32 участка, 57 000 избирателей), на третьем - Спасская городская (24 участка, 30 000 избирателей), присоединилась Находкинская городская (16 участков, 26 000 избирателей), местами неладно в Советской ТИК Владивостока (примерно девять участков)». На осенних выборах коммунисты жаловались на переписку протоколов именно в Артеме, Уссурийске и Находке.

Выборы губернатора Приморского края проходят повторно. В единый день голосования 9 сентября врио губернатора региона Андрей Тарасенко не смог набрать в первом туре 50% голосов (за него проголосовали 46,56%). Во второй тур вышли Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 24,64%. Во втором туре 16 сентября на протяжении всего подсчета голосов лидировал Ищенко, однако после обработки последнего процента бюллетеней вперед неожиданно вырвался Тарасенко. Коммунисты обвинили врио губернатора во вбросах и переписывании протоколов. Тарасенко жаловался на то, что КПРФ подкупала избирателей. В итоге ЦИК рекомендовал избиркому Приморья отменить результаты выборов из-за невозможности установить волеизъявление граждан.

После отмены результатов выборов Владимир Путин назначил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область. Ищенко не был допущен к повторным выборам: КПРФ отказалась его поддержать, он пошел самовыдвиженцем, но не смог пройти муниципальный фильтр.

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