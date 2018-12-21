Российские политологи оценили последствия отставки министра обороны США
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Министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку после решения президента страны Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Политологи рассуждают о том, что эта отставка означает для США и России.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике:
Для США эта отставка значит мало, потому что это просто продолжение тенденции, которая сопровождает президента США Дональда Трампа все время: у него мало кто задерживается надолго. Мэттис вообще по трамповским меркам старожил, он продержался почти два года — это нетипично. При этом он последний из знатных генералов, потому что вначале Трамп с большой охотой делал ставку именно на военных, причем боевитых, но советник по нацбезопасности Майкл Флинн ушел сразу, сменивший его Макмастер ушел, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли ушел, теперь и Мэттис.
Считается, что это достаточно негативно, потому что Мэттис человек жесткий, но очень здравомыслящий и не экстремист, не любитель обострений. Во-первых, он гасил некоторые порывы президента, а самое главное, в целом не был настроен на какие-то авантюры. Поэтому в Америке все рыдают.
Непосредственной причиной отставки Мэттиса было решение Трампа уйти из Сирии, которое Мэттис и многие в США считают неправильным. Это, как Мэттис правильно заметил в письме об отставке, [стало свидетельством] расхождения мировоззрений: зачем нужна Сирия и нужна ли она вообще. Это на самом деле вопрос о роли и месте США в мире.
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