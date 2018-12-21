Министр обороны США не поблагодарил Трампа в письме об отставке

Джеймс Мэттис написал, что не может оставаться на посту из-за разницы во взглядах с президентом США

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп Leah Millis / Reuters

Министр обороны США Джеймс Мэттис в письме об отставке указал на резкие разногласия с президентом США Дональдом Трампом и не поблагодарил его за возможность работать в президентской администрации. Документ первым опубликовал ресурс The Hill.

По мнению шефа Пентагона, США не подходит роль «мирового полицейского» — страна должна больше полагаться на союзников, сохраняя лидерство в военно-политических альянсах. «В то время как Соединенные Штаты остаются незаменимой опорой свободного мира, мы не сможем защитить свои интересы и эффективно выполнять эту роль без прочных альянсов и уважительного отношения к союзникам», — констатировал Мэттис.

США обязаны проводить «решительную и однозначную политику» в отношении стран, стратегические интересы которых вступают в противоречие с американскими, написал министр обороны в письме об отставке. «Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят перестроить мир в соответствии со своими авторитарными моделями, получив право блокировать выбор других стран в вопросах экономики, дипломатии и безопасности, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам соседей, США и наших союзников», — подчеркивает Мэттис. Он считает, что у Трампа «есть право» работать с «министром обороны, который разделяет его взгляды», а ему самому следует покинуть администрацию.

В среду 19 декабря Белый дом объявил, что выводит войска из Сирии после победы над запрещенным в России «Исламским государством» (ИГ). Трамп в серии твитов написал, что ИГ в Сирии повержено, причем США в этой стране боролись с терроризмом за третьи страны в ущерб своим интересам. «России, Ирану, Сирии и многим другим не нравится, что США уходят, потому что теперь им придется бороться с ИГ без нас», — написал Трамп.

Союзники США, включая Францию, Великобританию и Германию, резко раскритиковали решение Трампа, указав, что ИГ вовсе не разгромлено. Курды из поддерживаемых США Сирийских демократических сил назвали вывод американских войск «откровенным предательством». Уход США делает курдов, занимающих около трети территории Сирии, уязвимыми для нападения со стороны Турции. На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов, на этой неделе планы операции к востоку от Евфрата подтвердил министр обороны страны.

Вечером 20 декабря Трамп подтвердил отставку министра обороны США. «Генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку с отличием в конце февраля после того, как в течение двух последних лет работал в моей администрации министром обороны. За время работы Джеймса был достигнут колоссальный прогресс, особенно в том, что касается закупки новых вооружений», — написал президент США.