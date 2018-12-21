Кремль не одобрил перенос единого дня голосования
Зато решено создать 5000 мобильных участков и перевести на профессиональную основу председателей ТИКов
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Кремль не согласовал перенос единого дня голосования и смягчение муниципального фильтра
Евгений Разумный / Ведомости
В пятницу, 21 декабря состоялось второе по счету заседание рабочей группы при администрации президента по изменению выборного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. До этого группа собиралась в 2017 г., но то заседание было организационным.
Председатель ЦИК Элла Памфилова обещала подойти к мероприятию с подготовленной позицией по наиболее животрепещущим вопросам. В частности, ЦИК намеревался провести исследования и фокус-группы по возможному переносу даты единого дня голосования (сентябрь – неудобное время, соглашалась она), поставить вопрос о смягчении муниципального фильтра для кандидатов и отмене предварительной регистрации наблюдателей на участках.
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