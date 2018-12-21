Политика / Власть

Кремль не одобрил перенос единого дня голосования

Зато решено создать 5000 мобильных участков и перевести на профессиональную основу председателей ТИКов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В пятницу, 21 декабря состоялось второе по счету заседание рабочей группы при администрации президента по изменению выборного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. До этого группа собиралась в 2017 г., но то заседание было организационным.  

Председатель ЦИК Элла Памфилова обещала подойти к мероприятию с подготовленной позицией по наиболее животрепещущим вопросам. В частности, ЦИК намеревался провести исследования и фокус-группы по возможному переносу даты единого дня голосования (сентябрь – неудобное время, соглашалась она), поставить вопрос о смягчении муниципального фильтра для кандидатов и отмене предварительной регистрации наблюдателей на участках.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике