Кремль не одобрил перенос единого дня голосования

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Кремль не согласовал перенос единого дня голосования и смягчение муниципального фильтра Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу, 21 декабря состоялось второе по счету заседание рабочей группы при администрации президента по изменению выборного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. До этого группа собиралась в 2017 г., но то заседание было организационным.

Председатель ЦИК Элла Памфилова обещала подойти к мероприятию с подготовленной позицией по наиболее животрепещущим вопросам. В частности, ЦИК намеревался провести исследования и фокус-группы по возможному переносу даты единого дня голосования (сентябрь – неудобное время, соглашалась она), поставить вопрос о смягчении муниципального фильтра для кандидатов и отмене предварительной регистрации наблюдателей на участках.