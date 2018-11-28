Кремль готов к модернизации избирательного законодательства

Кремль пока согласен лишь на легкую модернизацию избирательной системы Александра Астахова / Ведомости

Заседание рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, пройдет 21 декабря. Об этом сообщила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Такая договоренность, по ее словам, была достигнута накануне на встрече с Кириенко. Оставшееся до мероприятия время, по словам Памфиловой, позволит подойти к обсуждению с уже подготовленной позицией по наиболее острым вопросам: речь идет, в частности, о возможном переносе даты единого дня голосования. «Мы договорились, что сейчас будут запущены исследования, фокус-группы, опросы [о том], какой оптимальный единый день голосования, в какое время он может быть», – сказала Памфилова. Среди других неотложных вопросов – судьба муниципального фильтра и необходимость сократить количество предоставляемых кандидатами документов, а также отмена обязательной привязки наблюдателей к участкам (на президентских выборах эта норма была отменена, однако на всех других сохранилась). Такие решения могут быть приняты до того, как будет готов проект масштабной реформы избирательного законодательства, дала понять Памфилова.

Сейчас единый день голосования, когда назначаются выборы руководителей регионов, законодательных собраний субъектов и муниципальные выборы, – второе воскресенье сентября. Политики и эксперты неоднократно выступали за перенос этой даты – избирательная кампания, проходящая в период отпусков, считается одной из причин низкой явки. В мае фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переносе этой даты на третье воскресенье марта. Минувшим летом Кириенко заявил, что инициатива нуждается в обсуждении.

Член рабочей группы, эксперт по выборам Аркадий Любарев согласен с тем, что нужны экстренные точечные поправки – тогда они смогут заработать уже в следующем году. При этом радикальных изменений сразу вряд ли удастся добиться, предупреждает он. Вопрос об отмене муниципального фильтра сейчас ставить нельзя, скорее следует говорить о снижении количества подписей муниципальных депутатов, нужных для его прохождения. Отчасти остроту проблемы могла бы снять отмена запрета одному депутату расписываться более чем за одного кандидата. То же самое с единым днем голосования, который можно сдвинуть хотя бы на месяц. Хотя, по-хорошему, его надо бы совсем отменить – или хотя бы вернуться к двум дням голосования в год, рассуждает Любарев. Что касается сокращения числа документов, которые должны сдавать кандидаты, то технически проблему решить просто: можно разрешить кандидатам доносить документы, если комиссия обнаружит отсутствие нужных бумаг. Такое разрешение в законе уже прописано, напоминает эксперт, но комиссии трактуют его не в пользу кандидатов.

Политолог Дмитрий Орлов тоже считает, что говорить о масштабной реформе избирательного законодательства не приходится – с высокой долей вероятности все сведется к отдельным изменениям, не затрагивающим системы. Отмены муниципального фильтра, по его прогнозам, не произойдет, разве что переход к фильтру дифференцированному: требования по количеству подписей будут варьироваться в зависимости от субъекта выдвижения. Так, на льготу по количеству подписей и охвату территории смогут рассчитывать кандидаты от парламентских партий, на льготу по охвату территории – кандидаты от непарламентских партий, набравших 5% на выборах в заксобрание или Госдуму. Наконец, кандидаты, которым не хватило до требуемого количества (охвата) совсем чуть-чуть, могли бы получить разрешение собрать вместо недостающих определенное количество подписей избирателей, полагает Орлов.

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства собиралась всего один раз – в 2017 г., но никаких решений принято не было. В октябре 2018 г. Памфилова говорила, что очередное заседание пройдет в ноябре с участием представителей парламента, правительства, независимых экспертов, партий и ЦИК, однако эти планы были сорваны из-за затянувшейся в ряде регионов избирательной кампании.

Также во вторник ЦИК утвердил положение о своем научно-экспертном совете: этот консультативный орган, следует из постановления, создается в целях учета общественного мнения, анализа правоприменительной практики и совершенствования законодательства. Вновь созданному совету (его состав будет утвержден на днях, а первое заседание планируется на следующей неделе) предстоит, как сказала Памфилова, заняться анализом проекта избирательного кодекса, проект которого заказан Российским фондом свободных выборов. Приглашение войти в состав совета получили около 80 человек – ученые, социологи, политологи и политтехнологи, правозащитники и журналисты. В 2016 г. был упразднен общественный научно-методический совет, созданный при прежнем главе ЦИК Владимире Чурове, – как объясняла тогда Памфилова, это была слишком громоздкая и неэффективная структура численностью более 200 человек. Координацией работы вновь созданного совета будет заниматься Евгения Орлова, перешедшая в ЦИК из администрации президента.