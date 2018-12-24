Уход американских войск из Сирии активизирует действия остальных игроков

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Все силы в Сирии отреагируют на вывод американских войск Hussein Malla / AP

Представитель Пентагона подтвердил в воскресенье, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии. Все участники сирийского конфликта постараются извлечь выгоду из создавшегося вакуума силы после вывода американских войск, наибольшую опасность решение Трампа представляет для сирийских курдов, считают американские эксперты.

Главный партнер США в Сирии – курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы» (СДС) – находится теперь в таком бедственном положении, что, скорее всего, переключится с борьбы с ИГИЛом (запрещен в России) на поиски новых партнеров, возможно, в лице президента Башара Асада, пишет The Wall Street Journal. Для сирийских курдов это решение стало настоящим шоком: всего за неделю до этого спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри лично заверил курдское командование, что американские войска не будут выведены до «полного поражения» ИГИЛа, цитирует The Washington Post командира СДС Мазлума Абди. «Сейчас мы сражаемся за нас самих, за наше существование», – сказал он, добавив, что для арабской части альянса ситуация «особенно сложная, поскольку они становятся целями атак и террористов-суннитов из ИГИЛа, и шиитских сил, поддерживаемых Ираном».