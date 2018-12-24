Почему США выводят войска из Сирии

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За несколько дней до заявления Трампа, Эрдоган выразил непонимание политики США в Сирии Tatyana Zenkovichpool / AP

Решение о выводе американских войск с территории Сирии президент Дональд Трамп принял после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По сведениям The Washington Post (WP), в телефонном разговоре, который произошел за несколько дней до заявления Трампа, Эрдоган выразил непонимание политики США в Сирии. Турецкий лидер поинтересовался, зачем США продолжают поддерживать сирийских курдов в борьбе с ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости»).

Для национальной безопасности Турции сирийские курды представляют угрозу – они пользуются поддержкой турецкой Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической не только в Турции, но и в США и ЕС. Турецкая армия достаточно сильна, чтобы справиться с боевиками, сказал Эрдоган, на что Трамп ответил: «Знаете что? Это ваше. Я ухожу».