Подделка избирательных документов может стать тяжким преступлением
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Фальсификацию избирательных документов предлагается перевести в разряд тяжких преступлений. С такой идеей, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, выступили представители МВД на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Речь идет о том, чтобы ввести в статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за фальсификацию избирательных документов (ст. 142 УК, сейчас предусматривает наказание на срок до четырех лет. – «Ведомости»), дополнительную квалификацию – предварительный групповой сговор. Впрочем, такое предложение еще требует обсуждения, признала Памфилова. Ей самой эта идея не очень нравится: по ее мнению, решение проблемы не может исчерпываться простым ужесточением наказания. Среди прочего следует подумать об изменении принципа набора членов участковых избирательных комиссий – например, избавить учителей от дополнительной нагрузки в качестве членов избиркомов. По словам председателя ЦИК, проблеме расследования нарушений может быть посвящено отдельное заседание кремлевской рабочей группы: сейчас их эффективность, как правило, низкая. Так, до сих пор не найдены организаторы нарушений на губернаторских выборах в Приморье 16 сентября, напомнила Памфилова.
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