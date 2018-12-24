«Голос» представил свидетельства фальсификаций на выборах губернатора Приморья

Электроника вышла из доверия Юрий Смитюк / ТАСС

Выборы губернатора Приморского края 16 декабря прошли при ослабленном общественном наблюдении и сопровождались фальсификацией на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней образца 2010 г. (КОИБ-2010), сказано в докладе движения «Голос». По мнению экспертов, копии итоговых протоколов с этих участков имеют явные признаки подделки.

Время ввода данных с этих участков в ГАС «Выборы» тоже позволяет говорить о скоординированных фальсификациях: они были введены под конец подсчета голосов почти одновременно – после 1.00 по местному времени 17 декабря. Проанализировав цифры с 47 из 80 участков Владивостока, оборудованных КОИБ-2010, эксперты даже установили формулу, по которой фальсификаторы предположительно «рисовали» результаты. Эти данные и итоги статистического анализа ставят под сомнение победу губернатора Олега Кожемяко в первом туре, отмечается в докладе.

В связи с этим «Голос» требует от Центризбиркома провести проверку на всех участках с КОИБ-2010, рекомендовать крайизбиркому обратиться с исками об отмене итогов выборов на 47 участках и провести там ручной пересчет. Во избежание новых нарушений эксперты предлагают дать общественным объединениям право направлять наблюдателей в избиркомы и предусмотреть в законодательстве обязательный выборочный пересчет голосов на участках с КОИБами.

Реакция ЦИК на эту историю последует, но пока не известно какая, полагает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Сейчас у ЦИК не так много полномочий, чтобы вмешаться напрямую, они могут что-то рекомендовать крайизбиркому». Для восстановления доверия к КОИБам надо понять, как все происходило, подчеркивает он: «На видеозаписях с сентябрьских выборов видно, как меняются протоколы, которые выходят из КОИБа. Кроме того, на них была отключена функция озвучивания протоколов. На декабрьских выборах видео на участках не было, и пока это предварительные данные». Необходимо, чтобы проверку на сомнительных участках инициировали сами избиркомы, чтобы выяснить природу аномальных протоколов, добавляет эксперт: «И нужно менять закон. В ряде регионов есть норма о ручном пересчете, но ее нужно вводить в федеральное законодательство, чтобы это стало обязанностью, а комиссии были в напряжении, зная, что их участки могут попасть в выборку. Если этого не сделать, то и дальше будут сомнения по КОИБам».

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала «Ведомостям», что получила от «Голоса» все материалы по Приморью: «Мы все проблемы обсудили на встрече на прошлой неделе, сейчас изучаем материалы, но пока больше вопросов, чем ответов. Мы предложили Мельконьянцу, как члену научно-экспертного совета ЦИК, создать подгруппу и выработать рекомендации, что сделать, чтобы таких вопросов не было». Если ЦИК выяснит, что на этих выборах «что-то не то», то будет рекомендовать избиркому подавать в суд при наличии оснований, пообещала Памфилова: «В любом случае реагировать будем после того, как разберемся в ситуации».

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