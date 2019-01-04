Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение на 14 млрд рублей

Бывшему зампреду правительства и экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве PhotoXPress

Бывшему зампреду правительства и экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем, на 14 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. Обвинение предъявлено по ст. 159, 174.1 и 160 УК РФ – мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрата, пояснила представитель СКР.

Накануне, 3 января, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российской Генпрокуратуры. Выдачи арестованного в 2013 г. Сен-Тропе экс-чиновника Россия добивалась пять лет. Председатель СКР Александр Бастрыкин на своей странице во «В контакте» назвал экстрадицию Кузнецова торжеством справедливости и пообещал, что разбирательство по его делу будет вестись «по полной программе».

Делом Кузнецова занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Преступления, в совершении которых его подозревают, относятся к 2005-2008 гг. — тому времени, когда он работал в правительстве Подмосковья. Следователи полагают, что организованная группа, которую создали Кузнецов и его первый зам Валерий Носов, обманным путем приобрела у областных муниципальных предприятий ЖКХ права требования задолженности по их услугам к муниципальным образованиям Подмосковья, пояснила Петренко.

Также следствие исходит из того, что соучастники похитили денежные средства «в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, которые были получены от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», отмечается в сообщении СКР.

Средства были легализованы через серию фиктивных сделок с участием фирм, «расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам», рассказала Петренко. Похищенные деньги были выведены на расчетные счета кипрских офшорных компаний, на них обвиняемые купили элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, а также люксовые автомобили и другое имущество. В ходе следствия только в России были обнаружены 1357 объектов, в том числе «печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество», рассказала представитель СКР.

Несколько соучастников Кузнецова уже привлечены к ответственности. Так, Валерий Носов, а также бывший гендиректор учрежденного правительством области ОАО «Московская областная трастовая компания» Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-финанс», сестра Кузнецова Елена по приговорам суда уже отбывают наказание в местах лишения свободы. Экс-супруга Кузнецова Жанна Буллок арестована заочно. Буллок является гражданкой США, в 2017 г. американские власти отказали России в ее экстрадиции.

Сам Кузнецов будет ожидать решения по своему делу в так называемом «Кремлевском централе» — в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина», сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника, близкого к следствию. Здесь же находились под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и бизнесмен Сергей Полонский.