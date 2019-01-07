СМИ назвали место второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

Трамп ранее уже заявил, что намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести вторую встречу в столице Вьетнама – Ханое, пишет южнокорейская газета Munhwa Ilbo со ссылкой на неназванные дипломатические источники в Вашингтоне и Сеуле. По информации источников издания, представители США и КНДР уже провели предварительную встречу в Ханое, на ней они обсудили сроки и условия проведения переговоров. По данным южнокорейской газеты South Korean, на которую ссылается Reuters, речь идет о неоднократных встречах представителей госдепартамента США с северокорейскими коллегами в Ханое.

Официально Вашингтон и Пхеньян не комментировали данную информацию.

Как отмечает Bloomberg, ранее другая южнокорейская газета JoongAng Ilbo сообщила о том, что в декабре Вьетнам с рабочим визитом посетил Марк Ламберт - представитель госдепартамента США, занимающийся связями с КНДР. Неясно, находился ли он на территории этой страны одновременно с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, уточняет агентство. Северокорейский министр прилетал во Вьетнам в конце ноября – начале декабря, пишет Bloomberg.

«Переговоры о денуклеаризации Северной Кореи зашли в тупик с тех пор, как Трамп и Ким Чем Ын провели беспрецедентную встречу в Сингапуре в июне, на которой Вашингтон и Пхеньян призвали друг друга предпринять меры. Второй саммит мог бы решить проблемы глобальной безопасности», – отмечает Bloomberg. Вьетнам – давний союзник Пхеньяна и при этом имеет хорошие отношения с Вашингтоном, уточняет агентство. До Ханоя Ким Чен Ын может добраться прямым четырехчасовым рейсом из Пхеньяна. В столице Вьетнама находятся несколько хороших отелей. При этом правящая Коммунистическая партия Вьетнама имеет все силы для подавления акций протеста, служба безопасности страны сможет «держать любопытных наблюдателей подальше от Трампа и Ким Чем Ына», пишет Bloomberg.

В новогоднем обращении к гражданам Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что страна пойдет «новым путем», если «США не ослабят экономические санкции» и сохранят давление на КНДР. Северокорейский лидер также подтвердил готовность встретиться с Трампом в любое время для достижения общей цели – денуклеаризации Корейского полуострова. «Я всегда готов к встрече с президентом США в любое время и буду усердно работать над тем, чтобы добиться результатов, приветствуемых международным сообществом», – передает слова Ким Чен Ына Reuters.

В свою очередь Трамп 3 января сообщил о получении письма Ким Чен Ына. По его словам, ему пришло «великое письмо». Президент США не стал раскрывать его содержание, однако отметил, что северокорейский лидер пишет ему «прекрасные письма», передает агентство «Синьхуа». «Мы влюбились», – шутливо сказал Трамп во время заседания в Белом доме. «Вероятно, сейчас у нас будет еще одна встреча... Мы ее устроим в недалеком будущем», – сказал он.

Через три дня Трамп подтвердил журналистам в Вашингтоне, что США и Северная Корея «договариваются о месте» проведения второго саммита. «Они хотят встретиться, и мы хотим встретиться, посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп. Он также заявил, что санкции против КНДР не будут смягчены до тех пор, пока не будет виден прогресс.

В начале декабря 2018 г. Трамп говорил, что вторая встреча с Кимом вероятнее всего произойдет в январе или феврале 2019 г.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на неназванных дипломатов и экспертов сообщил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может произойти во Вьетнаме, Индонезии, Монголии, на Гавайях или в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР. Стороны также рассматривали возможность проведения саммита в Швейцарии, но от этого варианта они решили отказаться, отмечал телеканал.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 г. в Сингапуре.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Фоторепортаж