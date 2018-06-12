В Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР

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Jonathan Ernst/REUTERS

В Сингапуре прошла первая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. После переговоров они подписали документ, содержание которого не раскрывается. По словам Трампа, документ «всеобъемлющий».

Встреча происходила в отеле «Капелла» на острове Сентос. Переговоры в расширенном составе длились около двух часов, до этого Трамп и Ким Чен Ын общались наедине 48 минут.