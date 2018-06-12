Эксперты об итогах саммита между США и КНДР

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Jonathan Ernst/REUTERS

Мун Джэин, президент Южной Кореи:

«Даже после того как главы двух государств открыли ворота, нужно будет пройти долгий путь, чтобы достичь окончательного соглашения. Мы не знаем, сколько времени на это уйдет – год, два или больше».

Оливия Энос, политический аналитик Центра азиатских исследований Heritage Foundation (The Wall Street Journal):

Содержание подписанного Трампом и Кимом документа «невероятно расплывчатое», в нем даже не сделана попытка сблизить американский и северокорейский взгляды на денуклеаризацию. «Это еще одно жизнеутверждающее заявление, похожее на подписанное [в апреле] Северной и Южной Кореей, в котором нет практически ничего содержательного и показывающего, в какую сторону мы будем дальше двигаться». Самый положительный момент, по мнению Энос, - обещание продолжить переговоры, что даст Трампу возможность поднять вопрос соблюдения прав человека в КНДР, о котором на нынешнем саммите речи не шло.

Джоэль Уит, старший научный сотрудник Stimson Center, бывший сотрудник госдепартамента США (WSJ):