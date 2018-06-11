Подготовка к первой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоится 12 июня в Сингапуре, велась несколько недель Wong Maye-E / AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу в июле провести второй раунд переговоров, но на этот раз встретиться в столице Северной Кореи – Пхеньяне. Об этом сообщает южнокорейское издание «Чунан ильбо» и японское агентство «Киодо» со ссылкой на источники.

По данным корейской газеты, такое предложение содержалось в письме, которое северокорейский лидер передал президенту США с делегацией, побывавшей в Вашингтоне в начале июня. Трамп тогда назвал письмо от Ким Чен Ына «очень интересным», но не стал раскрывать его содержание.

Кроме того, собеседник издания утверждает, что представители КНДР и США договорились после встречи лидеров двух стран 12 июня провести ряд двусторонних саммитов в Нью-Йорке, в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями и в Сингапуре. «Мы знаем, что Северная Корея и США уже согласились с проведением таких саммитов», – сказал источник. Деталей он не привел.

Как Сингапур готовится к встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Информацию о том, что Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй раунд переговоров в Пхеньян, подтверждают и собеседники агентства «Киодо». При этом третья встреча президента США и лидера КНДР может состояться в сентябре в Вашингтоне, утверждают источники.

Трамп и Ким Чен Ын во время предстоящей встречи 12 июня договорятся о структуре переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, который последует за этим, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. «Во время этих переговоров, которые будут проходить завтра между председателем Ким Чен Ыном и президентом Трампом, будет установлен рамочный процесс для той тяжелой работы, которая последует за ней», – сказал он.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Оба лидера в воскресенье прилетели в столицу этой страны и уже успели провести переговоры с представителями местных властей.

Подготовка к исторической встрече Трампа и Ким Чен Ына велась на протяжении нескольких недель. Окончательное решение о том, что встреча состоится, Трамп озвучил 1 июня после переговоров с представителем северокорейской делегации, прибывшей в Вашингтон.

Перед вылетом в Сингапур Трамп заявил, что настроен оптимистично, но назвал встречу с лидером КНДР «разовым выстрелом», пояснив, что такая возможность больше не повторится. Президент США считает, что Северная Корея в течение короткого времени сможет занять важное место в мире. «Пока все хорошо», – сказал президент, имея в виду текущее состояние отношений США и КНДР.

«Это неизвестная территория в прямом смысле, но я действительно чувствую себя уверенно, – заявил Трамп. – Я чувствую, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то хорошее для своих людей, и у него есть такая возможность, но второй раз у него ее не будет».

В апреле КНДР объявила о прекращении всех ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. После этого отношения КНДР с другими странами, в том числе с США, улучшились. Так, Ким Чен Ын впервые в истории встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Через месяц они провели вторые переговоры, оба раза лидеры двух стран встречались в деревне на границе КНДР и Южной Кореи. В мае Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая официальная встреча российского чиновника с северокорейским лидером.