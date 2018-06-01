Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

В пятницу Белый дом впервые за 18 лет принял высокопоставленного чиновника из КНДР

На прошлой неделе Трамп объявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном, объяснив это «открытой враждебностью» со стороны КНДР Mandel Ngan / AFP / KCNA VIA KNS

Президент США Дональд Трамп после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем подтвердил намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре», — заявил Трамп, трансляцию вел телеканал CNN.

В пятницу в Вашингтон прибыла северокорейская делегация во главе с Ким Ён Чхолем. Представителя северокорейских властей принимают в Белом доме впервые за 18 лет, отмечает «Интерфакс». Встреча Трампа с Ким Ён Чхолем длилась больше часа. На ней американский президент получил послание от Ким Чен Ына. Трамп назвал письмо от северокорейского лидера «очень интересным», но не стал раскрывать его содержание.

По словам президента США, на встрече с представителем КНДР обсуждалось многое, в том числе и санкции. Трамп отметил, что Вашингтон подготовил новые санкции в отношении Пхеньяна, но пока не будет их вводить. Президент констатировал улучшение в отношениях США и Северной Кореи и заявил, что больше не хочет использовать в отношении КНДР термин «максимальное давление».

По мнению Трампа, Пхеньян действительно стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. «Я думаю, что они этого хотят. Я знаю, что они хотят это сделать», — сказал Трамп.

На прошлой неделе Трамп объявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня. Он объяснил это «открытой враждебностью» со стороны КНДР. «Я чувствую, что в настоящее время проводить запланированную встречу неуместно», — сказал Трамп. Однако два дня спустя президент США заявил, что по-прежнему ориентируется на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре.

В апреле КНДР объявила о прекращении всех ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. На прошлой неделе был уничтожен ядерный полигон, на котором проводились испытания.

После этого отношения КНДР с другими странами, в том числе с ближайшим соседом — Южной Кореей, — улучшились. В конце апреля состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Через месяц они встретились второй раз.

Кроме того, в прошлые выходные правительственная делегация США побывала с визитом в Пхенчхане в ходе подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном. А в четверг, 31 мая, Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поездка неожиданно завершилась встречей Лаврова с Ким Чен Ыном, о которой не сообщалось заранее. Как рассказал позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Лавров передал северокорейскому лидеру послание от Владимира Путина.

Лавров привез Ким Чен Ыну привет от Путина и подарок