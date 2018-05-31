Политика / Международные отношения

Лавров привез Ким Чен Ыну привет от Путина и подарок

Северокорейского лидера интересовало здоровье российского президента

31.05.18
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