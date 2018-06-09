Как Сингапур готовится к встрече Трампа с Ким Чен Ыном
Памятные монеты, уличные плакаты, бургер «Трамп-Ким», тако «Человек-Ракета» и чай со льдом «Саммит»
В Сингапуре местные бары, кафе и рестораны готовятся к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Предприимчивые рестораторы используют исторический саммит для привлечения туристов. На улицах города-государства появились рекламные плакаты с карикатурой
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Названный в честь Трампа и Ким Чен Ына коктейль The Bromance (в переводе с английского «приятельские отношения между мужчинами»). Посетители, которые закажут сет, смогут забрать домой оформленные в тематике саммита стикеры Трампа и Кима и значок мира во всем мире
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Коктейли «Трамп» (напиток голубого цвета на основе бурбона) и «Ким» (напиток красного цвета с соджу)
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Сотрудник местного ресторана вывешивает пиньяты (полая игрушка из папье-маше) с шутливыми изображениями Трампа и Ким Чен Ына перед входом в заведение
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Бургер «Трамп-Ким», тако «Человек-Ракета» и чай со льдом «Саммит» подают в одном из отелей Сингапура. На подносе традиционные корейские рисовые клецки токк и картофель фри. Чай со льдом готовится с добавлением юджачха — корейского чая из цитрусовых, настоянных в меду
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Нередко блюда в кафе украшают флагами США и КНДР. На фото тако El Gringo и El Hombre Cohete. El Gringo в переводе с испанского языка - «иностранец, англоговорящий выходец из другой страны», El Hombre Cohete - «Человек-ракета»
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Монетный двор Сингапура собирается к саммиту выпустить в продажу памятные монеты из золота и серебра. Власти города-государства рассчитывают выручить на их продаже более $5 млн. Стоимость золотой монеты составит около $1000, серебряной - $100
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Возможное место встречи двух лидеров в Сингапуре - отель Fullerton
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Встреча двойников Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Merlion Park в Сингапуре
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