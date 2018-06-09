Политика / Международная жизнь

Как Сингапур готовится к встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Памятные монеты, уличные плакаты, бургер «Трамп-Ким», тако «Человек-Ракета» и чай со льдом «Саммит»
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