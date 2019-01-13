Пенсионная реформа уронила рейтинги президента, что сказалось и на рейтингах правительства, Госдумы и губернаторов Андрей Махонин / Ведомости

Более половины россиян выступают за отставку правительства, следует из опроса «Левада-центра»: в декабре 2018 г. об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 г. Основные претензии к кабинету – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

За последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти, поясняет социолог «Левада-центра» Марина Красильникова: «Основные претензии по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже существенно просел. Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы. Это отражает рост самостоятельности россиян: у них меньше надежды «на авось и на государство». Все это, естественно, стало следствием повышения пенсионного возраста, говорит Красильникова: «Это подтвердило опасения россиян, что государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства». Но вряд ли для респондентов велика роль конкретно премьера Дмитрия Медведева, считает социолог: «Если бы были намеки, что возможно другое правительство, которое приведет к реальным переменам, то число сторонников отставки было бы выше. Выступая за отставку правительства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются».

Пенсионная реформа уронила рейтинги президента, что сказалось и на рейтингах правительства, Госдумы, губернаторов, считает политолог Николай Петров: «Президент заставил всех быть плохими полицейскими, а сам хотел выглядеть хорошим. Но это не добавило ему очков, а правительство оказалось в положении мальчиков для битья. Связано это со всеми негативно воспринимаемыми гражданами решениями, которые правительство выкатило после президентских выборов». Вряд ли люди связывают правительство с Медведевым, он малозначительный фактор, поэтому ожидать досрочной отставки правительства логично, говорит эксперт: «Другое дело, что если раньше были сильные фигуры, которые концентрировали все недовольство граждан, то Медведев такой фигурой сейчас не является. И отставка правительства в этом смысле не сыграет той роли, которую могла бы: ослабив правительство как актора, Кремль сократил возможность для себя в случае отставки кабинета получить дополнительные очки». Тем не менее сценарий с отставкой может быть использован, если доверие граждан будет продолжать падать и нужно будет найти стрелочника, допускает Петров: «Хотя правительство сегодня дважды техническое и принести его в политическую жертву уже не так выгодно, как это могло бы быть».