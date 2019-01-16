Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Илья Московец / ТАСС

Президент России Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва в декабре 2018 г. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, на котором также присутствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам президента, с такой просьбой к нему обратились жители этого дома.

«Дом надо расселить», – сказал Путин. По его словам, необходимо пойти людям навстречу, хотя в доме жить можно. «39 погибших, я людей понимаю», – пояснил он.

По предварительным подсчетам, переселение целого дома обойдется в 1,3 млрд руб., отметил Путин. Деньги, по его словам, выделит федеральное правительство, власти Челябинской области, также планируется обратиться к Магнитогорскому металлургическому комбинату.

В Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв в десятиэтажном 12-подъездном доме, расположенном на улице Карла Маркса. В результате погибли 39 человек. Полностью обрушился седьмой подъезд дома, восьмой также признали не подлежащим восстановлению.

Уцелевшую часть дома после геодезических исследований, проведенных компанией «Магнитогорский гипромез», признали безопасной для проживания. Власти решили разделить 12-подъездный дом на два, демонтировав остатки седьмого и восьмого подъезда. Временно – пока не завершится снос – Дубровский поручил расселить жителей пятого и шестого подъездов. Позднее на время работ также было решено отселить жильцов девятого и десятого подъездов. После демонтажа будет проведен детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов с участием их жителей, обещал губернатор.

Жителей пострадавшего от взрыва дома этот вариант не устроил: они опубликовали петицию за полное расселение на Change.org. «Люди боятся возвращаться в уцелевшие квартиры!» – говорится в петиции. На момент написания заметки она собрала более 200 000 подписей. Губернатор Челябинской области после публикации петиции заявил, что кто-то «пытается плясать на костях» и «раскачивать ситуацию». Он подчеркивал, что решения властей основаны на результатах экспертиз, в том числе сотрудников МЧС, которые обследовали дом после взрыва.

После совещания с участием президента Дубровский в беседе с корреспондентом «Ведомостей» заявил, что тогда «немного о другом говорил». «Действительно, была на тот момент трагедия, очень эмоциональная была ситуация, а люди начали на этой ситуации пиариться. Вот все, что я тогда говорил», – напомнил он, подчеркнув, что все решения по дому принимались на основе экспертиз. «Президент сейчас говорил об эмоциях людей, он сказал, что у людей есть эмоции и мы с этими эмоциями должны согласиться», – заключил губернатор.

Следственный комитет России (СКР) назвал приоритетной версией обрушения взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ или их компонентов следователи не обнаружили. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц) по факту трагедии.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки