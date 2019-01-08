Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Подозревается газ

Главной версией взрыва в жилом доме в Магнитогорске остается утечка газа

Власти отреагировали на трагедию оперативно и учли прошлые ошибки, считают эксперты
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Основной версией причины взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 г., который привел к обрушению подъезда жилого дома и гибели 39 человек, остается взрыв газа в одной из квартир, сообщил «Ведомостям» во вторник собеседник в правоохранительных органах. 4 января Следственный комитет России (СКР) распространил сообщение о том, что после завершения осмотра частей строительных конструкций, изъятых с места обрушения подъезда, следов взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, уголовное дело по-прежнему расследуется по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц). А в качестве наиболее вероятной версии, как и прежде, рассматривается взрыв газа вследствие его утечки из газопровода или из-за неисправности газовой плиты в одной из квартир на третьем этаже дома, располагавшихся над аркой. Следователями назначены экспертизы, по итогам которых, скорее всего, и удастся установить непосредственные причины и точное место взрыва.

По словам Аркадия Лившица, президента компании «АРЛИ Спецтехника» (разработчик оборудования для полиции и спецслужб), картина взрыва в Магнитогорске соответствует явлению дефлаграции – быстрого горения газовоздушной смеси, для возгорания которой достаточно свечи, спички и любых других источников открытого пламени. В случае детонации газовоздушной смеси от инициатора в виде взрывчатых веществ либо подрыва мощного взрывного устройства картина была бы иной, подчеркивает эксперт: такой взрыв вызвал бы значительное дробление, вывал и вынос осколков конструкций дома на значительное расстояние. При этом место возгорания газа, скорее всего, действительно находилось в нижней части подъезда, добавляет Лившиц: дефлаграция газовоздушной смеси выбила основу конструкции и находящиеся выше этажи панельного дома, опиравшиеся на конструкции нижнего этажа, сложились, как домино.

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