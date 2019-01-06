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Жители проголосовали за подачу газа в пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Жители дома, частично обрушившегося 31 декабря в Магнитогорске, проголосовали за возвращение газоснабжения в квартиры. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердил «РИА Новости» мэр Магнитогорска Сергей Бердников. «Мы предполагали, что будем уходить от газа. Но сегодня было собрание жильцов, которые решили от газа не отказываться. Поэтому мы сегодня будем принимать меры по подаче газа», — отметил он.

Как пишет местное издание 74.ru, власти Магнитогорска предлагали полностью отключить дом от газоснабжения и выдать жильцам деньги на электроплиты.

Обрушение седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 г. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.