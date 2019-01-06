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Выплаты пострадавшим и семьям погибших в Магнитогорске увеличат до 93 млн рублей

Выплаты пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске будут увеличены до 93 млн руб. Об этом сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

Решение принято руководителем региона Борисом Дубровским, подчеркивается в сообщении.

5 января премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому пострадавшим и семьям погибших из резервного фонда будет выделено 65 млн руб. Согласно документу членам семей каждого погибшего будет единовременно выплачено по 1 млн руб. Тем, кто получил вред здоровью при обрушении, выплатят от 200 000 до 400 000 руб.

Обрушение подъезда дома в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная версия происшедшего — взрыв бытового газа. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.