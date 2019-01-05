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Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter. Деньги будут выделены из резервного фонда, отметил он.

Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, членам семей каждого погибшего будет единовременно выплачено по 1 млн руб. Тем, кто получил вред здоровью при обрушении, выплатят от 200 000 до 400 000 руб. Также по 100 000 руб. на человека будет выплачено тем, кто утратил имущество первой необходимости.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на правительство, деньги поступят в Магнитогорск в течение трех дней.

Обрушение подъезда панельного десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Погибли 39 человек. СКР сообщил, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения. Основная версия происшедшего — взрыв бытового газа. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.