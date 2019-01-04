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СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки на обломках разрушенного дома в Магнитогорске

Криминалисты и эксперты Следственного комитета России (СКР) не обнаружили «следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах» на месте обрушения подъезда 10-этажного дома в Магнитогорске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР. При этом отмечается, что следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва».

По факту трагедии, произошедшей в ночь на 31 декабря, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Сутки спустя после обрушения подъезда многоэтажки, 1 января, в Магнитогорске взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники сообщали о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов.

3 января мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил об отсутствии связи между взрывами в жилом доме 31 декабря и в автомобиле «Газель» 1 января. «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов. – Ред.) по всему городу, – это точно не так», – отмечал он.