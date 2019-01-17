Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Процедурный вопрос

КС предписал уточнить норму об ограничении участия иностранцев в российских СМИ

Но не объяснил законодателям, как именно и в какие сроки это сделать
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Конституционный суд признал в четверг не соответствующими Основному закону положения ст. 19.1 закона о средствах массовой информации (СМИ), не позволяющие точно установить круг субъектов корпоративных правоотношений, на которых распространяется ограничение доли иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%. Само по себе это ограничение не противоречит Конституции, так как препятствует установлению иностранными гражданами стратегического контроля над медиа, а такое влияние может угрожать национальной безопасности России, говорится в решении Конституционного суда. Однако такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, а вот с этим обнаружились проблемы, отмечает суд: использование в оспоренной норме наряду с понятием «учредитель СМИ» термина «участник СМИ» затрудняет точное установление адресатов запрета. Нет ясности в вопросе о том, может ли гражданин России, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества. Непонятно, наконец, о 20% участия в каком обществе идет речь – которое само является учредителем СМИ, организацией, осуществляющей вещание, или участником такой вещательной организации.

Поводом для проверки стала жалоба предпринимателя Евгения Финкельштейна. В 2016 г. он пытался оспорить решение общего собрания собственников ООО «Радио-шанс» (на 49% принадлежит бизнесмену, на 51% – ЗАО «Русское радио – Евразия»), на котором его соучредитель безвозмездно передал себе лицензию на радиовещание в Петербурге, принадлежавшую «Радио-шанс». Финкельштейн доказывал, что это незаконно. Но суды пришли к выводу, что сам Финкельштейн, будучи гражданином не только России, но и Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание, а поэтому в принципе не может обжаловать ее решения. Ограничение в праве владения, управления имуществом и контроля должно распространяться только на часть доли, превышающую 20%, но не может являться основанием для отказа в праве на судебную защиту, возражал Финкельштейн.

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Комментарии
vfortakov
08:56 18.01.2019
Потрясает, что КС "уважает принцип разделения властей". Боюсь, что это лишь декларация.
00
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