Эксперты назвали самые важные и срочные поправки в законы о выборах
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Смягчить муниципальный фильтр на выборах губернаторов, упростить правила регистрации кандидатов в региональные парламенты, перенести единый день голосования на конец октября и снять ограничения, затрудняющие присутствие наблюдателей и СМИ на избирательных участках в день голосования, – вот минимальный набор поправок в избирательное законодательство, которые, по мнению экспертов, необходимо принять уже к следующим выборам.
Как рассказал в четверг на заседании круглого стола «Выборы-2019: надо ли смягчить закон?» руководитель временной рабочей группы научно-экспертного совета при Центризбиркоме по подготовке срочных изменений федеральных законов о выборах Аркадий Любарев, проект подготовленных экспертами поправок уже передан в кремлевскую рабочую группу по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Однако сроки поджимают: с учетом стандартного срока прохождения законопроектов через Госдуму и времени, которое потребуется региональным законодателям на приведение своих законов в соответствие с этими поправками, на выдвижение инициативы остается меньше месяца, с ней надо успеть до середины февраля, подсчитал Любарев.
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