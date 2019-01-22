Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Успеть до выборов

Эксперты назвали самые важные и срочные поправки в законы о выборах

Об этих предложениях глава ЦИК Элла Памфилова доложит президенту
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Смягчить муниципальный фильтр на выборах губернаторов, упростить правила регистрации кандидатов в региональные парламенты, перенести единый день голосования на конец октября и снять ограничения, затрудняющие присутствие наблюдателей и СМИ на избирательных участках в день голосования, – вот минимальный набор поправок в избирательное законодательство, которые, по мнению экспертов, необходимо принять уже к следующим выборам.

Как рассказал в четверг на заседании круглого стола «Выборы-2019: надо ли смягчить закон?» руководитель временной рабочей группы научно-экспертного совета при Центризбиркоме по подготовке срочных изменений федеральных законов о выборах Аркадий Любарев, проект подготовленных экспертами поправок уже передан в кремлевскую рабочую группу по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Однако сроки поджимают: с учетом стандартного срока прохождения законопроектов через Госдуму и времени, которое потребуется региональным законодателям на приведение своих законов в соответствие с этими поправками, на выдвижение инициативы остается меньше месяца, с ней надо успеть до середины февраля, подсчитал Любарев.

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Комментарии
Viggorr
04:23 23.01.2019
А введение порога явки? Отмена партийных списков! Запрет на «паровозы»?
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