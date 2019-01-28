Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4742 от 29.01.2019 под заголовком: Brexit улучшению не поддается

Британский парламент пытается улучшить соглашение о выходе из Евросоюза

В этом случае поддержать план Терезы Мэй готовы даже ее давние критики
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В британской палате общин во вторник пройдет голосование по поправкам к соглашению о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС). После «исторического поражения» 15 января, когда большинство депутатов отвергли план премьера Терезы Мэй, она начала переговоры о новом соглашении с лидерами оппозиции. По их мнению, если правительство не может предложить приемлемого варианта, то голосовать нужно не только за сам план, но и за поправки к нему, напоминает The Guardian. По ее сведениям, уже заявлено 19 поправок, но вряд ли все они будут вынесены на голосование.

Большинство предложений направлены на то, чтобы исключить возможность Brexit без соглашения, продлить обсуждение в парламенте и отсрочить выход из ЕС, сообщает Sky News. Например, лидер лейбористов Джереми Корбин считает, что правительство должно дать депутатам больше времени на обсуждение и провести голосование по всем возможным вариантам, чтобы избежать сценария выхода без сделки. Бывший генпрокурор Великобритании консерватор Доминик Грив тоже выступает за шестидневные дебаты в парламенте и голосование по всем сценариям. Лидер либеральных демократов Винс Кейбл предлагает еще более радикальную поправку: правительство само исключает возможность Brexit без соглашения и начинает подготовку к повторному референдуму. Руководители парламентского спецкомитета по Brexit Хилари Бенн, Иветт Купер и Ники Морган полагают, что, если до конца февраля депутаты не ратифицируют соглашение в том или ином виде, правительство должно продлить действие ст. 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода из ЕС, и отложить Brexit еще на девять месяцев. Все эти предложения значительно расширяют полномочия парламента по сравнению с исполнительной властью, отмечает The Guardian.

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