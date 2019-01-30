Политические убийства, участие в преступном сообществе, хищения газа
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Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков был задержан в среду прямо во время пленарного заседания Совета Федерации. Перед началом объявленного закрытым заседания в зал зашли генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин, после чего сенаторы проголосовали за снятие с Арашукова неприкосновенности и он был задержан. В среду вечером Басманный суд арестовал Арашукова. В тот же день в Петербурге был задержан отец Рауфа Арашукова Рауль: его подозревают в причастности к хищениям газа на сумму более 30 млрд руб.
Убийства из прошлого
СКР назвал задержание Арашуковых частью «масштабной работы по декриминализации» КЧР. По сообщению ведомства, следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске, Астрахани, а общая численность следственно-оперативных групп составила более 200 человек.
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