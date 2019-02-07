Нарушителей ПДД будут штрафовать на основе фото и видео от граждан

У обычных россиян появится возможность лично поучаствовать в борьбе с нарушителями на дорогах Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума приняла в четверг в первом чтении законопроект об использовании фото- и видеоматериалов граждан для наказания за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Согласно законопроекту, внесенному правительством еще в октябре 2017 г., постановления об административных наказаниях можно будет выносить на основе присланных фото и видео без составления протокола. Для этого свидетели нарушения должны зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать соответствующее приложение. Фиксировать таким способом граждане смогут, например, нарушение правил проезда через железнодорожный переезд, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, непропуск машин со спецсигналами, нарушение правил остановки и стоянки.

Правительство должно обеспечить создание приложений и других программ, необходимых для работы нового закона. Пресс-служба Минкомсвязи еще до внесения проекта в Думу сообщала «Ведомостям», что в ведомстве уже проведена вся необходимая работа по подготовке мобильного приложения, готов проект техзадания, а министерство «готово заключить контракт на приложение незамедлительно после получения правовых оснований, т. е. после внесения необходимых изменений в законодательство». На приобретение серверного оборудования и услуг связи предполагается потратить из бюджета 2,699 млрд руб. в течение трех лет, говорится в финансово-экономическом обосновании.

Как заметил, выступая в Думе, статс-секретарь МВД Игорь Зубов, «практика привлечения граждан к фиксации нарушения ПДД их личными мобильными устройствами широко применяется за рубежом», а в России эксперимент по такой фиксации был успешно проведен в Москве и Татарстане.

Документ дает правовое основание для создания специальной программы и ее применения законопослушными водителями, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков: «Они и сейчас могут зафиксировать нарушение, написать заявление, приложить видео и отправить в ГАИ, которое составляет протокол и приглашает нарушителя. Спецпрограмма позволит делать это в упрощенной форме. Максимальная эффективность будет, если получится технически использовать видеорегистраторы автомобилей – только тогда мы добьемся мотивации для незаконопослушных водителей вести себя корректно». Часть нарушений, включенных в законопроект, – например, проезд на красный свет – предусматривает лишение водительских прав, но в данном случае такое наказание применяться не будет, подчеркивает депутат: «высшая мера» возможна только в случае, если правонарушение зафиксировано инспектором ГИБДД, а по видеосигналам граждан водителей будут только штрафовать. Лысаков также считает важным, что для реализации закона будет создано защищенное программное обеспечение: «В законодательстве предусмотрена ответственность, если нарушение зафиксировано средствами автоматической фото- и видеофиксации. А в «Помощнике» в Москве и в «Народном инспекторе» в Татарстане фиксация происходит в ручном режиме, поэтому я считаю, что эти приложения сейчас работают незаконно».

Смысл проекта в том, что к фиксации нарушений подключаются граждане, говорит координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов: «Раньше это тоже было возможно, но нарушителей, по сути, не привлекали – максимум присылали повестки, чтобы человек пришел на группу разбора, а люди их игнорировали». Сейчас же штрафы будут выписываться в автоматическом режиме, отмечает эксперт: «Как бы кто ни критиковал подобные приложения, мы понимаем, что есть люди, нагло нарушающие ПДД, а возможность быть обнаруженным в любой момент будет остужать горячие головы». Но все зависит от того, как система будет работать, оговаривается Шкуматов: «В Москве в ходе эксперимента ограничились только парковкой, и полезное приложение превратилось в раздражающий фактор. Люди всю жизнь парковались в каком-то месте, формально нарушали, но никому не мешали – и тут пришли тинейджеры с фотоаппаратами и все это засняли». Если же речь будет идти о грубых нарушениях, то это приведет к увеличению порядка, считает он.