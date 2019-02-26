Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Экспертиза без гарантий

Адвокат Анатолий Кучерена проведет экспертизу дела Калви для бизнес-омбудсмена

Но эксперты сомневаются в его возможностях повлиять на судьбу американского бизнесмена

Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции», который занимается обработкой обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте, принял к производству дело инвестиционного фонда Baring Vostok. Механизм представляет собой независимую экспертизу, по итогам которой бизнес-омбудсмен формулирует свою позицию и направляет обращения в госорганы. Как стало известно во вторник, руководить экспертизой по делу Baring Vostok будет адвокат Анатолий Кучерена, ее результаты планируется обсудить через месяц. Известный адвокат является сопредседателем ЦОПа и давно сотрудничает с ним, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, выводы по этому делу можно будет сделать только по итогам экспертизы, но уже ясно: суды снова проигнорировали законодательный запрет на арест по «предпринимательским» составам. Мера пресечения избрана в отношении основателя фонда Майкла Калви и его коллег незаконно, настаивает Титов. «Сегодня апелляция продлила решение по двум фигурантам дела, – напомнил он. – Опять с формулировкой – они, мол, могут убежать в американское посольство. Хотя они российские граждане». В четверг суд будет рассматривать апелляционную жалобу по Калви. По словам Титова, помощь в формировании залога для Калви может оказать специально созданный залоговый фонд под эгидой Ассоциации защиты бизнеса.

Несмотря на то что формально бизнес-омбудсмен является кремлевским чиновником, его позицию ни в коей степени нельзя рассматривать как позицию Кремля, уверен политолог Николай Петров. Скорее это выражение мнения небольшого сегмента власти, в функционал которого входит улучшение бизнес-климата. Поэтому в ситуации с арестом крупного иностранного инвестора либералы и бизнес-омбудсмен, конечно, должны возвысить свой голос, однако это ни на что не влияет. Очевидно, что арест бизнесмена – не политическая самодеятельность, а серьезный шаг, санкционированный на самом верху. И это очень печально, «потому что стратегически шаг по захвату заложника такого уровня подразумевает конфронтацию на годы вперед», говорит Петров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Naissaar
09:05 27.02.2019
Чего сложного ? Провести независимую экспертизу стоимости пакета акций, переданного Восточному - и обвинение рассыпется, как песчаный замок после ливня. Другое дело, что скорее всего проведение такой экспертизы должен санкционировать суд, а он, как видно, очень упертый. Ну, или его очень уперли :)
00
Комментировать
Другие материалы в сюжете