От редакции
Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Один юрист – два мнения

Что Владимир Путин думает о деле Baring Vostok

Президент не считает нужным публично высказаться о самом громком деле 2019 года, предпочитая закрытые встречи, – и это плохой сигнал

Владимир Путин, реальный адресат многочисленных открытых писем и ходатайств в поддержку обвиняемых в мошенничестве сотрудников инвестфонда Baring Vostok, до сих пор публично не высказал мнения об этом деле, которое в профессиональной среде называют важнейшим для инвестиционного климата. Это не значит, что его у президента нет, – судя по всему, есть, но высказывать его президент считает возможным только в узком кругу и только в режиме off the record – не для передачи дальше. Такая ситуация плоха в любом случае: либо, как следует из анонимных пересказов слов Путина участниками встречи, его публичная позиция о необходимости ограничить силовиков в попытках давления на бизнес – это правильные, но не вполне искренние слова, либо президент отдает себе отчет в том, что его публично высказанная позиция, что бы он ни говорил про независимость судов, будет воспринята как указание.

В прошлую среду Путин в послании Федеральному собранию формально заступился за бизнес и заявил, что «добросовестный бизнес не должен постоянно чувствовать риск уголовного <...> наказания». Следом президент встретился с главными редакторами российских СМИ, большая часть разговора была в закрытом режиме – полная стенограмма не была опубликована. Несмотря на формат off the record, через несколько дней три медиа со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность участников встречи сообщили, что тема Baring была поднята на встрече и что президент якобы сослался на позицию ФСБ, что речь идет не только о конфликте акционеров, как это выглядит со стороны. О деле Baring как о корпоративном конфликте, который должен стать предметом разбирательства в арбитраже, а не в уголовном деле, сопровождающемся арестами, писали Путину коллеги арестованных из Baring, прося президента взять дело на личный контроль, той же позиции придерживаются ходатайствовавшие за обвиняемых финансисты и бизнесмены. Опровержения – как факта высказывания Путина, так и переданных источниками СМИ слов Путина об иной, некорпоративной природе дела – со стороны Кремля не последовало, пресс-секретарь президента ограничился словами, что президент привел «только факты», но не свое мнение.

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Комментарии
komandir
05:42 27.02.2019
Баринг против Барина. Тут проблема в следующем - это ручное управление страной, где каждый должен быть благодарен Барину за свое существование. А вот Баринг в принципе независимая компания, которая создает независимые компании, которые государству ни чем не обязаны. Что государство создало фондовый рынок? Нет. Где компании "откешиваются"? - в США. Где регистрируются для продажи долей на первом этапе?- на Кипре. Что государство сделало для развитии новой экономики? - Ничего. Помню тут все прыгали от счастья, что Орешкин возможно разрешит регистрировать ООО в квартире по месту проживания. Кому эти компании нужны? Барину? Только холопам, но они не принимают решения в этой стране. Вся венчуризация идет через кормление с рук - Сколково, ФРИИ. Там если и нет там схем умыкания, то формируется новая порода предпринимателей, которая может жить только за счет государства и благодарна ем и лично Барину. То есть идет строительство той самой вертикали. Почитайте про историю ФРИИ. "Основатель" фонда был доверенным лицом Владимира Владимировича и никогда не занимался венчурным инвестированием или там какой самостоятельной предпринимательской деятельностью. Как раз по созданию венчурных госфондов можно судить что думает Владимир Владимирович. А вообще проблема в том, что каждый в этой стране стремится быть поближе к Барину.
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