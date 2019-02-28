Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

Решение принято, несмотря на то что за основателя Baring Vostok вступились Борис Титов и Кирилл Дмитриев

Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Калви остался в «Тишине»

Alexander Zemlianichenko / AP

Основателя и старшего партнера инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви оставили под арестом по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Такое решение принял Мосгорсуд, передает ТАСС. «Жалобу защиты на избрание Калви меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – огласила решение судья.

Калви просил назначить ему домашний арест, передает «РИА Новости». Он подчеркнул, что «бегать не собирается» и что дома у него «очень важные семейные дела»: двое его детей поступают в университет, и им нужен совет отца.

Baring Vostok после решения Мосгорсуда заявила, что намерена обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Ранее за Калви и других фигурантов дела поручился гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он попросил изменить им меру пресечения на домашний арест. Также за Калви поручились основатель и директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Маттиас Вестман и Александр Бранис, они попросили изменить ему меру пресечения на личное поручительство.

Вступился за основателя Baring Vostok и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста фигурантов дела Baring Vostok. Арест Калви осудили президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Президент России Владимир Путин публично не комментировал дело сотрудников Baring Vostok. Bloomberg написал, что на закрытой встрече главу государства спросили о деле и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, в то же время отметив, что подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать. На следующий день после публикации Bloomberg на вопрос, правомерно ли утверждение, что Путин счел оправданным задержанием Калви, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал».

Первый вице-премьер Антон Силуанов подчеркивал, что судебное разбирательство «все прояснит». «Как-то забегать вперед, наверное, было бы неправильно, и в конечном счете судебное разбирательство покажет, была ли там вина, не было вины», – отметил он.

Калви, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям инвестфонда Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров были задержаны 15 февраля. Они обвиняются в мошенничестве: следствие считает, что фигуранты дела организовали хищение из банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Baring Vostok контролирует 51,6% акций банка «Восточный» через Evison Holdings. Калви утверждает, что дело связано с корпоративным конфликтом, который возник у него с акционерами банка «Восточный».