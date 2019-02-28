Политика / Власть
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Компромисс Госдуме не нужен

Законопроект о снижении муниципального фильтра никто не хочет вносить в Госдуму

Оппозиционные партии не готовы идти на компромисс

Председатель ЦИК Элла Памфилова в четверг посетовала на равнодушие оппозиционных фракций, которые упускают возможность добиться снижения муниципального фильтра для регистрации кандидатов на губернаторских выборах. «Я им предлагаю: ну возьмите же [инициативу в свои руки], удалось же, договорились на рабочей группе. Это компромиссный шаг, но это какой-то шаг вперед. Пока индифферентное отношение», – заявила Памфилова, выступая на Первом общероссийском электоральном медиафоруме. Если же оппозиционным фракциям эта возможность не интересна, то ЦИК ничего поделать не может, добавила она.

Ранее рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента одобрила снижение в два раза – до 5% – верхнего порога муниципального фильтра на выборах губернаторов. «Единая Россия» была против, но после встречи Памфиловой с президентом изменила позицию по этому вопросу, согласившись на частичное снижение (сама Памфилова настаивала на пороге в 3%).

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