Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Мадуро подводит Кубу

Падение режима Мадуро создаст угрозу для Кубы

Ее экономика сильно зависит от дешевых поставок венесуэльской нефти

Возможное свержение режима Николаса Мадуро создаст угрозу для его главного союзника – Кубы. Ее экономика сильно пострадает, если к власти в Венесуэле придет оппозиция и прекратит поставки дешевой нефти. Кроме того, Гавана может стать следующей целью Вашингтона, который хочет увеличить свое влияние в Латинской Америке. Администрация президента Дональда Трампа уже отменила курс его предшественника Барака Обамы на сближение с Кубой.

Венесуэла удовлетворяет около 28% потребностей Кубы в нефти, отмечает The Wall Street Journal. Причем она поставляет ее по бартеру. Если Куба лишится этих поставок, в стране могут возникнуть нехватка топлива и перебои в электроснабжении, а правительству придется урезать расходы. По оценкам местного экономиста Омара Эверлени Переса, это приведет к сокращению ее ВВП на 10%. «Куба держалась последние 15 лет в основном благодаря отношениям с Венесуэлой», – приводит WSJ слова Теда Хенкена из Колледжа им. Баруха в Нью-Йорке.

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Комментарии
adm-aps
04:05 01.03.2019
Формула везде одна и та же , ждём падение и других режимов
00
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