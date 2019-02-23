Попытка ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь закончилась беспорядками

Несколько человек погибли, десятки пострадали в столкновениях оппозиции с силовиками

Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Венесуэла отбилась от еды

Несмотря на все принятые правительством Мадуро меры, оппозиции удалось переправить в Венесуэлу часть гуманитарной помощи Marco Bello / REUTERS

Попытка лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь привела к массовым беспорядкам на границах с Колумбией и Бразилией. В результате столкновений национальной гвардии со сторонниками оппозиции несколько человек погибли, десятки пострадали, передает частный венесуэльский телеканал VPI TV, который вел трансляцию с места событий.

Депутат национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грациа со ссылкой на медиков сообщил о 14 погибших и сотнях раненых. По данным исполнительного директора неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро, погибли от двух до четырех человек, еще несколько десятков пострадали, в том числе 59 человек получили огнестрельные ранения. Об этом Ромеро написал в Twitter. Администрация президента Колумбии утверждает, что число пострадавших превысило 300. Венесуэльская газета El Universal сообщает о пяти погибших и 131 раненом. Кроме того, по данным издания, более 50 человек были задержаны.

Гуайдо обещал 23 февраля начать поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Речь шла о продуктах питания и предметах первой необходимости преимущественно из США, грузовики с гуманитарной помощью должны были въехать в Венесуэлу со стороны Бразилии или Колумбии. Чтобы помешать этому, президент Николас Мадуро 21 февраля объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, а в субботу было прекращено движение по трем мостам, соединяющим Венесуэлу с Колумбией. Мадуро также распорядился развернуть войска на колумбийской границе.

Несмотря на все предпринятые правительством Мадуро меры, оппозиции удалось переправить в Венесуэлу часть гуманитарной помощи. Первый грузовик въехал в страну со стороны Бразилии, еще несколько пересекли границу с Колумбией, сообщил Гуайдо. Несколько грузовиков были сожжены на границах.

Гуайдо лично встречал грузовики с гумпомощью на границе с Колумбией. Накануне ему удалось пересечь колумбийскую границу, несмотря на то что Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезд из страны и заблокировал его счета после соответствующей просьбы генпрокуратуры. Там он встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая Иваном Дуке, Себастьяном Пиньерой и Марио Абдо Бенитесом, а в субботу прибыл на границу с колумбийской стороны. Гуайдо заявил, что ему помогли пересечь границу венесуэльские военные. Позже VPI сообщил, что все больше военных переходят на сторону оппозиции. Известно, что в числе примкнувших к сторонникам Гуайдо есть как минимум один офицер — майор Уго Энрике Парра Мартинес. По данным El Universal, около 60 военных в субботу перешли на сторону Гуайдо в ходе конфликта на границе с Колумбией.

Одновременно с беспорядками на границе в Каракасе прошли митинги сторонников и противников оппозиции. Мадуро выступил перед венесуэльцами, которые вышли поддержать его (трансляция выступления велась на его странице в Twitter). На митинге президент объявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией из-за того, что эта страна поддержала Гуайдо и помогает с доставкой гуманитарной помощи из США. Мадуро ранее называл американскую помощь «фальшивым шоу» на фоне того, что Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, а Банк Англии отказывается выдавать Каракасу его золотой запас.

Мадуро также объявил на митинге, что государственный переворот в стране провалился и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась. Он добавил, что «управляет и продолжит управлять Венесуэлой».

Председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января заявил о незаконности власти президента Николаса Мадуро и объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США первыми выступили в поддержку Гуайдо, затем его признали президентом Венесуэлы ряд европейских и латиноамериканских стран. Власти России поддерживают Мадуро.

Столкновения оппозиции с военными в Венесуэле