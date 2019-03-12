Кремль не ожидает бойкота Петербургского форума из-за ареста Калви

Песков напомнил, что публикации о бойкоте ПМЭФа поступают каждый год перед каждым экономическим форумом Михаил Метцель / ТАСС

В Кремле знают об опасениях бизнеса в связи с арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, но бойкота Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в связи с этим делом не ожидают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается публикаций о бойкоте ПМЭФа, то такие сообщения поступают каждый год перед каждым экономическим форумом, напомнил Песков: «До сих пор все такие сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США. И мы рассчитываем на такую же активность и в этом году».

Иногда руководители зарубежных компаний не могут приехать на форум по каким-то причинам, иногда не хотят, отметил представитель Кремля: «В этом случае их место занимают главы других компаний, не менее заинтересованных в инвестициях. Это бизнес-климат, это вопрос спроса и предложения. Ни то ни другое не иссякает».

Песков добавил, что в этом году, как и прежде, Владимир Путин планирует участвовать в мероприятиях форума. Он не стал уточнять, кто станет гостями ПМЭФа в этом году: «Но он обещает быть не менее значимым событием в мировой форумной жизни, я бы так сказал».

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что руководители американских компаний и американские чиновники могут отказаться от поездки на ПМЭФ в июне в ответ на арест Калви в Москве. По данным газеты, ехать на ПМЭФ в этом году не планирует ни один из руководителей крупнейших американских компаний. Посол США в России Джон Хантсман заявил FT, что также не будет участвовать в ПМЭФе, пока Калви под стражей. Арест основателя Baring Vostok ударит по российскому инвестклимату и отсутствие многих иностранных гостей на форуме явно это продемонстрирует, отмечал в беседе с газетой высокопоставленный иностранный топ-менеджер, работающий в Москве.

Представитель организаторов ПМЭФа заявил газете, что американская делегация традиционно одна из крупнейших на форуме. Он отмечал, что аккредитация открыта и продолжится до начала форума. Baring Vostok в своем заявлении назвал ПМЭФ «важным событием» и напомнил, что ранее представители фонда часто его посещали. «Что касается этого года, у нас не было возможности подумать об этом», – приводила FT заявление фонда.

Калви вместе с несколькими топ-менеджерами Baring Vostok был задержан, а затем арестован в Москве в середине февраля. Все они проходят по делу о крупном мошенничестве. По версии следователей, фигуранты дела организовали хищение 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Baring Vostok контролирует 51,6% акций банка «Восточный» через Evison Holdings. Калви отрицает обвинения в свой адрес. По его словам, появление уголовного дела связано с корпоративным конфликтом между ним и акционерами «Восточного».

В поддержку Калви ранее высказались представители российского и зарубежного бизнеса, в том числе Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата в России (AmCham), Франко-российская торгово-промышленная палата, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, президент Сбербанка Герман Греф и др. FT отмечала, что с Калви и его семьей дружат многие американские инвесторы и руководители американских компаний, работающие в России.

«Яндекс», «Вкусвилл», «Тинькофф банк». Во что в России инвестировал Baring Vostok