Политика / Власть
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: Тот, кого нельзя называть

Путин воздержался от оценки дела Калви на встрече с бизнесом

На закрытой встрече с членами РСПП президент лишь пожелал аккуратного расследования всех известных дел

Президент Владимир Путин в четверг побывал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где от него ждали реакции на арест месяц назад по обвинению в мошенничестве руководителя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Его дело беспокоит бизнес, признал президент банка ВТБ Андрей Костин: «Думаю, бизнес озабочен, когда возникают ситуации, при которых к бизнесменам с высокой репутацией по не вполне иногда понятным причинам применяется такая мера, как содержание под стражей». Публичной реакции президента на этот арест до сих пор не было.

В открытой части съезда Путин похвалил бизнес за активное участие в национальных проектах (предложенные бизнесом идеи оцениваются уже в 12 трлн руб.), рассказал о готовящемся в правительстве законопроекте о защите инвестиций, напомнил о переходе с 1 июля на новую систему финансирования жилищного строительства и приветствовал инициативу бизнес-ассоциаций участвовать в создании цифровой платформы для приема жалоб предпринимателей на давление силовиков. О деле Калви президент говорить не стал, не звучала тема и в выступлениях бизнесменов, хотя до прихода президента дело Калви в своих выступлениях вспоминали и бизнес-омбудсмен Борис Титов (выступил против ареста), и президент РСПП Александр Шохин (предложил в корпоративных конфликтах использовать независимые арбитражные площадки, а не правоохранительные органы).

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