Политика / Демократия

«Яблоку» не удалось оспорить снятие с выборов в Ярославской области

Конституционный суд прекратил рассмотрение иска партии

Конституционный суд прекратил производство по делу ярославского «Яблока» из-за изменения закона о выборах в Ярославской области. Об этом говорится в определении, которое было опубликовано 15 марта на сайте суда.

«Яблоко» оспаривало в Конституционном суде норму областного закона о выборах в органы госвласти и местного самоуправления, которая предусматривает, что число территориальных групп кандидатов в списке должно соответствовать числу одномандатных округов по соответствующему избирательному округу. Одномандатных округов в регионе 25, а «яблочники» на выборах в облдуму 2018 г. выдвинули кандидатов на партийной конференции только в 23 территориальных группах. Со ссылкой на это ЛДПР и «Коммунисты России» добились в суде отмены решений облизбиркома о заверении и регистрации партсписка «Яблока».

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